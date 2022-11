Lo stato delle città, n°9

Da giovedì 24 novembre è in libreria a Napoli, e dalla prossima settimana nelle altre principali città italiane, il numero 9 (novembre 2022) de

Lo stato delle città.

INDICE:

Dentro o fuori

di Napoli Monitor

Le regole e la trattativa

di Andrea Bottalico

Dalle strade alla teoria

di Francesco Migliaccio

Una stagione all’inferno

di Valerio Vallegiulia

Non siamo figlie di Eva

di ottoeffe

Per una critica radicale alla detenzione amministrativa

di Giulia Fabini

Una cronaca dal Cpr di Caltanissetta Pian del Lago

di Rete noCpr Sicilia Orientale

La procura di Piacenza contro i sindacati di base

di Alessandra Mincone e Riccardo Rosa

Pandemia e proteste. Il caso di Napoli

di Luigi Romano e Gaia Tessitore

Il processo al comitato del Giambellino

di Salvatore Porcaro

Eurovision. Interviste sul lavoro volontario

di Stefania Spinelli

Imprese sociali e riqualificazione a Catania

di Osservatorio repressione e riqualificazione

I campi profughi greci e la resistenza di Eleonas

di Erasmo Sossich

Note di viaggio in Iran

di Rosa Golestan

copertina: Ericailcane

disegni:

Enrico Pantani

cyop&kaf

Escif

Moisi Guga

Sam3

progetto grafico e impaginazione: cyop&kaf

LO STATO DELLE CITTÀ lo trovate a (elenco in aggiornamento):

NAPOLI

Dante & Descartes, piazza del Gesù, 14

Ubik, via Benedetto Croce, 28

Tamù, via Santa Chiara, 10

Perditempo, via San Pietro a Majella, 8

Il fuori orario, via Giusso, 5

