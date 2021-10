Lo stato delle città, sabato a Milano

Sarà presentato sabato 16 ottobre a Milano, a partire dalle 18,00, al Comitato autonomo abitanti Barona (via Faenza 12/7), il numero 6 de Lo stato delle città.

Con i redattori della rivista Andrea Bottalico e Stefano Portelli saranno presenti gli attivisti del comitato e quelli di Off Topic, per discutere di lotta per la casa e ruolo dei fondi speculativi nelle trasformazioni urbane. In occasione dell’incontro sarà presentata anche la “Mappatura dei grandi protagonisti immobiliari a Milano”, a cura di Off Topic.