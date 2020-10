Lo stato delle città, tre presentazioni in Sicilia

Sarà presentato per tre volte in tre città della Sicilia, nel corso di questo fine settimana, il numero 4 de Lo stato della città, alla presenza dei redattori della rivista.

La prima presentazione è prevista domani, venerdì 2 ottobre a Palermo, al Giardino dei Giusti (via Alloro, 90), ore 17,30. Della rivista e del lavoro della redazione si parlerà poi sabato a Catania (ore 18,30), a palazzo De Gaetani (via Pistone, 59) con Trame di quartiere. Infine, domenica 4 ottobre a Messina, a partire dalle 18,00, alla libreria Colapesce (via Mario Giurba, 8).