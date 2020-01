Sarà presentato venerdì a Firenze il numero 3 de Lo stato delle città, in un incontro durante il quale si discuterà di gentrificazione, trasformazioni urbane, di strumenti di analisi e di lotta. L’incontro si svolgerà a partire dalle 21,00 allo spazio IAM – Iniziativa Antagonista Metropolitana (via Ghibellina, 14 b/r). Per la redazione di Monitor saranno presenti Stefano Portelli e Luca Rossomando.