Lo straripamento. Ventiquattro ore di sciopero generale per la casa in Spagna

Quella dell’11N in Spagna potrebbe essere la più grande mobilitazione per la casa della storia, anche al di là delle frontiere dello Stato. La Confederazione dei sindacati inquilini spagnola calcola che allo sciopero generale di 24 ore abbiano aderito tra i quattro e i cinque milioni di persone, molte delle quali hanno partecipato ai picchetti, alle azioni nei quartieri e soprattutto alle enormi manifestazioni del pomeriggio. La pioggia battente caduta su gran parte del paese durante tutta la giornata ha fatto crescere ancora la forza collettiva e la volontà di “straripare”, desbordar, una delle parole più usate per descrivere la giornata. Ci sono state manifestazioni in oltre centocinquanta città, con quella di Madrid che potrebbe aver radunato 750 mila persone, e a Barcellona numeri simili. Ma al di là delle cifre, difficili da calcolare perché le proteste si sono estese a intere città, di certo non erano mai scese in piazza così tante persone per la casa.

L’11N ha dimostrato anche la possibilità di unire per la prima volta le rivendicazioni salariali e quelle abitative. Nonostante per legge lo sciopero possa essere chiamato solo per questioni lavorative, i sindacati degli inquilini sono riusciti a coinvolgere tutte le forze del paese intorno alla questione della casa, legandola al salario, alle pensioni e ai servizi pubblici. La convocazione si è appoggiata sulla “clausola casa” dell’accordo dei sindacati maggioritari Comisiones Obreras e Ugt sulla contrattazione collettiva; il segretario generale della Cgt ha annunciato che la questione abitativa è a tutti gli effetti una rivendicazione sul lavoro. Dopo dieci anni di organizzazione capillare, la rete dei sindacati territoriali – composta da centinaia di collettivi inquilini – è riuscita a portare milioni di persone in piazza, ma anche a bloccare fabbriche, porti, trasporti e buona parte del commercio. De Norte a Sur / de Este a Oeste / la lucha sigue / cueste lo que cueste, come recita uno slogan.

Le mobilitazioni sono iniziate subito prima di mezzanotte, con chiamate ai picchetti nei quartieri e sulle principali autostrade del paese. Una piattaforma digitale, TOKA, permetteva di iscriversi individualmente o come comitato di sciopero per ricevere le informazioni sulle mobilitazioni più vicine: quali avevano bisogno di sostegno, quali stavano subendo attacchi, quali si stavano spostando. Nelle settimane prima dell’11N a questa piattaforma si sono iscritte 13.200 persone e 296 comitati, che hanno segnalato sulla mappa interattiva ben 2.325 iniziative. I comitati che si sono formati in preparazione dello sciopero, in alcuni casi sono riusciti a tenere insieme componenti sindacali abitualmente in conflitto, come l’anarcosindacalismo della Cnt-Cgt e le grandi organizzazioni vicine alla maggioranza, Comisiones Obreras e Ugt. La novità di uno sciopero sulla questione abitativa ha contribuito a mettere da parte le divisioni storiche, per costruire, nonostante le differenze e le tensioni tra organizzazioni, rivendicazioni e azioni comuni. Lo sciopero ha aperto anche importanti prospettive organizzative, alcune delle quali in rottura con le forme classiche di protesta; è stato un momento di svolta rispetto al verticalismo delle rivendicazioni sindacali, verso una mobilitazione unitaria partita da organizzazioni di base che sono riuscite a superare la frammentazione e i tentativi di egemonizzare, e che grazie a questa unità hanno potuto imporre una posizione radicale ai grandi sindacati concertativi.

Il focus sulla casa, inoltre, ha permesso di unire gli sforzi dei comitati sindacali sui luoghi di lavoro – fabbriche, uffici, centri logistici, educativi, servizi – con quelli territoriali, organizzati nei quartieri e intorno alle assemblee di abitanti o di persone sotto sfratto. A questa convergenza si sono unite le organizzazioni delle persone migranti, quelle ecologiste, le organizzazioni di contrasto alle discriminazioni di genere, quelle anti-repressive. Ma il protagonismo, in questo caso, era dei sindacati inquilini, coordinati ma in autonomia: a Valencia, per esempio, ci sono almeno sedici comitati in città e diversi altri nelle cittadine dell’interno; ognuno ha organizzato le sue azioni e insieme si sono costruiti i momenti di confluenza. Al centro c’è la questione della rendita immobiliare, il rentismo, che permette di generare ricchezza attraverso la semplice proprietà, senza bisogno di produrre nuovi beni o servizi, semplicemente con l’imposizione di canoni d’affitto sempre più alti, che svuotano le città e mettono in pericolo gli abitanti. Ogni articolazione delle proteste permetteva di ricollegare questa questione centrale ad altre specifiche: turismo, gentrificazione, grandi opere, finanza, megaeventi, affitti brevi, cementificazione, devastazione ambientale, datacenter, riscaldamento globale, eccetera.

Alcuni comitati hanno iniziato a incontrarsi già la sera di martedì 10 per raggiungere insieme le proteste notturne, culminate nell’annuncio dell’inizio dello sciopero a mezzanotte, che in alcuni quartieri è stato festeggiato con i fuochi d’artificio. I picchetti notturni hanno fermato fabbriche, porti e snodi logistici come il poligono industriale di Getafe a Madrid; alla Seat di Martorell, vicino Barcellona, l’adesione allo sciopero è stata totale: su oltre 13 mila dipendenti ne sono rimasti solo 327 ai servizi minimi. A Madrid, già dalla sera precedente, il Sindicato Inquilinas aveva occupato un’agenzia immobiliare, e la mattina una grossa manifestazione ha assediato il palazzo della sede del governo alla Moncloa. In Catalogna la mattina alle 10 il servizio trasporti ha annunciato che la metropolitana non avrebbe offerto neanche i servizi minimi, e che circa sessanta strade erano state bloccate, comprese le principali vie di accesso a Barcellona. Anche Madrid era bloccata al traffico automobilistico, con centinaia di persone sulle autostrade. Nei Paesi Baschi gli accessi autostradali alle città erano interrotti; a Bilbao gli abitanti di diversi quartieri hanno fermato la circolazione sulle vie interne, unendosi poi in tre cortei confluiti nel centro della città; lo stesso è avvenuto in Andalusia e in Galicia, ma anche in regioni meno popolate come l’Extremadura, dove i sindacati hanno annunciato il 49% di partecipazione. I picchetti hanno bloccato anche i porti, i mercati generali, i depositi dei mezzi pubblici di Valencia, i magazzini di Amazon a El Prat de Llobregat vicino Barcellona, e le zone industriali dell’entroterra catalano. In Andalusia la catena televisiva Canal Sur ha sospeso le trasmissioni per tutto il giorno, lasciando solo uno schermo nero con il logo della rete e la frase “La sospensione delle trasmissioni si deve allo sciopero generale; scusate il disturbo”.

Nel corso della giornata, gruppi di manifestanti hanno attraversato le città con picchetti informativi per fermare le attività commerciali e i servizi: a Valencia hanno fatto chiudere i negozi del centro storico; a Pamplona hanno bloccato la sede di CaixaBank, subendo uno sgombero e un arresto; a Malaga già alle 10 c’era stata una carica contro un picchetto che aveva bloccato l’accesso al supermercato Mercadona. A Terrassa è stato occupato un edificio abbandonato della Sareb, la bad bank che detiene molte case di famiglie sfrattate dopo la crisi del 2008; e così via, in decine di altre città. A Barcellona vari cortei hanno attraversato i quartieri, con i bambini, le bande musicali e le azioni dimostrative, come l’occupazione di un palazzo della banca La Caixa nel quartiere Horta-Guinardó; nel quartiere di Gràcia invece centinaia di persone hanno fermato uno sfratto. A Granada duecento persone hanno interrotto l’accesso alla Alhambra, impedendo la visita agli oltre settemila turisti che la visitano ogni giorno. Ognuna di queste azioni si può interpretare come un modo per rendere visibili le articolazioni del rentismo: le proteste contro il turismo, che erano state molto forti durante l’estate, si collegano con quelle sulla logistica, sulla finanza, e contro il servilismo dei media, che continuano a proporre contenuti funzionali al mantenimento del sistema della rendita.

Le cifre di adesione sono molto alte: Comisiones Obreras parla di una partecipazione dell’84%, con punte del 92% nel settore automobilistico e dei porti. La Confindustria delle piccole e medie imprese, dichiara solo l’8,9%, pur ammettendo che lo sciopero ha colpito il 30% delle imprese. Il sindacato Ustec indica il 50% di adesioni nelle scuole, e i sindacati universitari parlano di fermo totale; anche l’industria della carne e la raccolta dei residui hanno avuto oltre l’80% di fermi. Ma il fenomeno si è esteso a tutto il paese: nella regione di Valencia si stima che l’adesione sia stata del 60% e nelle Baleari del 48%. Anche i trasporti ne hanno risentito: la compagnia ferroviaria Renfe ha sospeso il 27,3% dei collegamenti dell’alta velocità e a lunga percorrenza tra Barcellona e Madrid e il 22,5% dei treni regionali; all’aeroporto di Barcellona a metà mattinata erano già stati cancellati 85 voli su 734. Un dato significativo è quello dei consumi elettrici: rispetto alla previsione per un normale mercoledì il calo sarebbe stato del 10% con punte del 15% a metà mattinata (altri dicono meno dell’8%), una cifra più simile ai consumi di un fine settimana. La stampa conservatrice naturalmente ha provato a minimizzare, finendo spesso per contraddirsi: il giornale El Español ha scritto nello stesso giorno che lo sciopero era fallito e che aveva causato due miliardi di perdite nel Pil.

Nel tardo pomeriggio le piazze si sono riempite in tutto il paese. Oltre alle due enormi manifestazioni di Barcellona e Madrid, ci sono stati grandi cortei a Valencia (40 mila), Saragozza (60 mila) a La Coruña (45 mila), a Bilbao (50 mila) e in tutte le città delle Baleari e delle Canarie, dove le manifestazioni hanno desbordado i percorsi previsti.

Lo sciopero generale è il culmine di una stagione di mobilitazioni straordinarie aperte dallo sfratto di Maricarmen Abascal a Madrid il 24 settembre, a cui sono seguiti l’affossamento dei decreti-legge sulla casa del governo Sánchez grazie ai voti di PP, Vox, Junts e UPN, i grandi accampamenti di protesta che da Puerta del Sol a Madrid si sono estesi in tutto lo Stato, poi lo scioglimento del parlamento e l’annuncio di elezioni anticipate il 29 novembre. Dopo l’annuncio dello scioglimento il governo aveva approvato i decreti con qualche ritocco tecnico, puntando a farli convalidare dalla Diputación Permanente, l’assemblea provvisoria in vigore fino alle elezioni, dove i voti contrari di Junts, PP e Vox pesano molto meno. Una versione edulcorata di uno dei due decreti è passato infine il giorno dopo lo sciopero, giovedì 12: il governo ha bloccato gli sfratti di persone vulnerabili fino al 2030, fissato un limite agli acquisti speculativi dei fondi (non possono acquistare a meno del 70% del valore di mercato) e concesso un incentivo fiscale ai proprietari che affittano a prezzi ragionevoli.

La posizione del governo sulla questione, insomma, continua a essere molto problematica, come afferma Javier Gil del Sindicato Inquilinas di Madrid, autore del libro Generazione inquilina, appena uscito in italiano. Oggi di fronte alla destra in crescita, la lotta per la casa può diventare per Sánchez anche un modo per salvarsi; e il fatto che i due sindacati maggioritari abbiano deciso di appoggiare uno sciopero di ventiquattro ore – nonostante per anni si fossero tenuti lontani dalle lotte dei sindacati territoriali – potrebbe anche essere un modo per sostenere Sánchez. Ma, come ha affermato Alicia Del Río, del sindacato di Madrid, il movimento continuerà a crescere, “chiunque sarà al governo”. Certamente la repressione – oltre cento arresti, nuclei antisommossa senza numeri identificativi, l’uso di armi definite illegali dalle convenzioni internazionali, cordoni di polizia che rinchiudono i manifestanti in aree rese irrespirabili dai gas (si veda anche qui) – è anche un cupo avvertimento di cosa succederebbe con un governo di estrema destra, come quello che potrebbe scaturire dalle elezioni del 29.

“È stata una giornata storica; ora dobbiamo sostenerla”, ha detto Enric Aragonès, portavoce del Sindicat de Llogateres catalano, in apertura della conferenza stampa della sera. Durante il mese di preparazione, infatti, è stata evidente la volontà di addomesticare lo sciopero da parte dei sindacati maggioritari e della maggioranza al governo, riducendolo a una questione elettorale, a una contrapposizione con la destra, o a un problema da risolvere con nuovi interventi cosmetici. Ma oggi quello che si chiede non è una legge specifica, sugli affitti brevi o sul turismo, bensì l’abolizione completa del sistema della rendita, nonché l’abbassamento dei canoni d’affitto e il ripristino dei contratti d’affitto indefiniti, aboliti negli anni Novanta dal governo socialista. Il movimento per la casa ha un programma chiaro e realizzabile, una trasformazione radicale che mette la funzione sociale della casa al primo posto, e che dovrà essere blindata nella Costituzione. Se questo progetto non verrà preso in considerazione, gli scioperi proseguiranno. La Confederazione dei sindacati inquilini della Catalogna ha avvisato con parole nette il partito socialista catalano, stampella regionale del governo Sánchez: “Questo è solo l’inizio”. (stefano portelli / victor serri)