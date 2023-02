Lunedì 13 febbraio (ore 18:00), alla libreria Modo Infoshop di Bologna, in via Mascarella 24/b, i redattori de Gli Asini e de Lo stato delle città si incontrano e incontrano i lettori per presentare le loro ultime uscite editoriali.

Interverranno nella discussione Fulvia Antonelli, Luigi Romano e Luca Rossomando.

Gli indici degli ultimi numeri sono disponibili a questi link: