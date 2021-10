Monitor Edizioni a Logos – Festa della parola

Anche quest’anno le edizioni Monitor saranno a Logos – Festa della parola, a Roma dal 27 ottobre al 1 novembre (qui il programma completo del festival).

Venerdì 29 ottobre, alle ore 21.00 presenteremo al centro sociale Ex Snia (via Prenestina, 173), Baby Gang. Il gioco della città, un fumetto di Diego Miedo. Con l’autore interverranno Valerio Bindi e gli attivisti del Comitato verità e giustizia per Ugo Russo.

Lunedì 1 novembre, invece, alle ore 16.00, Riccardo Rosa, redattore di Napoli Monitor e de Lo stato delle città, parlerà del lavoro della rivista sul tema carcere in occasione della presentazione del libro di Sandra Berardi, Carcere e Covid (edizioni Stampa Alternativa). Intervengono Francesca de Carolis e gli avvocati Simonetta Crisci e Caterina Calia.