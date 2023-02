Morire di pena, una campagna contro ergastolo e 41bis. Prossime iniziative a Napoli e Torino

La Corte di Cassazione è chiamata venerdì 24 febbraio a decidere sull’eventuale revoca del regime di 41bis per Alfredo Cospito, il detenuto anarchico in sciopero della fame per protesta non solo contro la sua detenzione, ma contro gli stessi istituti del cosiddetto “carcere duro” e dell’ergastolo. La pronuncia di venerdì rappresenta una delle ultime possibilità, forse l’ultima in senso formale, per salvare la sua vita dopo oltre centoventi giorni di sciopero della fame.

Se nella giornata di venerdì sono previste manifestazioni e presidi in tutta Italia, per sabato 25 febbraio, a partire dalle 10:30, la piattaforma Morire di pena. Per l’abolizione di ergastolo e 41bis ha organizzato una giornata di approfondimento su questi due istituti e sul lavoro del comitato. Alcuni tra i promotori della campagna parteciperanno anche lunedì 27 febbraio all’iniziativa organizzata dall’Unione Culturale Franco Antonicelli di Torino. A seguire le informazioni su luoghi, orari e partecipanti.

NAPOLI, 25 FEBBRAIO (ore 10:30) | Istituto italiano per gli studi filosofici (via Monte di Dio, 14)

Iniziativa di lancio della piattaforma

Intervengono: Caterina Calia (avvocato), Bruno Larosa (avvocato), Domenico Ciruzzi (avvocato, già vicepresidente dell’Unione delle Camere penali italiane), Maurizio Braucci (scrittore e sceneggiatore), Valentina Calderone (direttrice di A Buon diritto)

Letture di Ascanio Celestini e India Santella.

TORINO, 27 FEBBRAIO (ore 20:45) | Unione Culturale Franco Antonicelli (via Cesare Battisti, 4)

Iniziativa di approfondimento su ergastolo e 41bis

Intervengono: Monica Cristina Gallo (garante dei diritti dei detenuti di Torino), Michele Miravalle (ricercatore in Filosofia del diritto e coordinatore dell’Osservatorio di Antigone sul carcere), Luigi Romano (avvocato e autore del libro La settimana santa. Potere e violenza nelle carceri italiane sulla mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere), Gianluca Vitale (presidente di Legal team Italia e uno dei legali difensori nel processo Scripta Manent)

Letture di Marco Gobetti.