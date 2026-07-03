Napoli, chi ha bloccato l’inserimento al lavoro di mille e duecento disoccupati?

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Potrebbe essere un giovedì qualsiasi, e invece il centro storico di Napoli è invaso da forze di polizia di ogni genere, dopo i fatti di cronaca nera avvenuti in settimana in uno dei quartieri popolari della città. A piazza Plebiscito, di fronte alla Prefettura, centinaia di persone protestano con una conferenza stampa e un corteo per l’improvvisa e allo stato immotivata interruzione di un progetto per inserimento al lavoro che li coinvolge. «Siamo lavoratori – ci tengono a specificare in più di un intervento al microfono – perché abbiamo firmato dei contratti di tirocinio formativo; non più disoccupati organizzati, e faremo valere i nostri diritti in maniera ancora più decisa di come abbiamo fatto in tutti questi anni».

Dopo un decennio di lotta, infatti, e superando ostacoli talvolta da teatro dell’assurdo, gli uomini e le donne dei Disoccupati 7 Novembre e del Cantiere 167 di Scampia, sono riusciti a ottenere l’avvio di tirocini formativi annuali, con la prospettiva di un inserimento lavorativo nelle cooperative comunali che si occupano di manutenzione del verde, strade e sorveglianza dei beni culturali della città.