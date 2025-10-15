edizioni

È in libreria da questa settimana Napoli Est. Una storia di violenza ambientale (Monitor edizioni, 120 pagine, 12 euro), un libro di Valerio Caruso, Walter Molinaro, Michela Romano, Elisabetta Rota, Giorgia Scognamiglio.

Potete leggere qui l’introduzione al volume.

*     *     *

NAPOLI EST lo trovate qui (elenco in aggiornamento):

NAPOLI
Dante & Descartes, piazza del Gesù, 14
Ubik, via Benedetto Croce, 28
Tamù, via Santa Chiara, 10
Perditempo, via San Pietro a Majella, 8

Oppure potete acquistarlo cliccando qui sotto:
(le spedizioni, incluse nel prezzo di copertina,  sono effettuate con
raccomandata tracciabile di Poste Italiane)

 

scegli destinazione / formato

