Nel ricordo di Davide Bifolco. Le iniziative al Rione Traiano nell’anniversario della morte

Nella notte tra il 4 e il 5 settembre Davide Bifolco veniva ucciso al Rione Traiano da un carabiniere in servizio, al termine di un inseguimento. Davide, sedici anni, se ne andava in giro con due amici su un motorino, ma non aveva colpe, se non quella di essere un adolescente del Rione Traiano, un quartiere abbandonato dalle istituzioni fin dalla sua costruzione.

Abbiamo sempre creduto che i più giovani siano le principali vittime di quelle situazioni di difficoltà che si incancreniscono con il passare degli anni nelle nostre periferie; giovani vite in cerca di adulti che li guidino – che siano maestri, educatori, attivisti – verso strade che non è facile intravedere nella desolazione che gli sta intorno. Tra queste vittime, Davide è una di quelle che ha pagato il prezzo più alto possibile.

Con i bambini e le bambine, gli adolescenti e le adolescenti del Rione Traiano abbiamo lavorato per tanti anni, con un doposcuola, con attività sportive, con il carnevale sociale, e lo abbiamo fatto sempre nel nome di Davide, perché una tragedia del genere potesse almeno essere una spinta verso il cambiamento. Negli ultimi due anni ci sono stati grandi ostacoli, difficoltà di vario genere, impedimenti che ci hanno reso arduo portare avanti quel tipo di lavoro.

Oggi, anche se un ciclo di lotta e intervento sociale come quello della nostra esperienza si è forse chiuso, riteniamo importante continuare a dialogare con il quartiere; prima di tutto con i più piccoli, e poi con tutti quelli che potranno avere la voglia e le energie per portare avanti a loro volta la relazione più importante: quella con il territorio, attraverso i suoi giovani.

Come ogni anno, in occasione della triste ricorrenza della morte di Davide, e di quello che sarebbe stato il suo compleanno, non rinunciamo a organizzare alcune iniziative sul Rione.

La prima è prevista per il 5 settembre e prevede:

un torneo di calcetto per bambini e bambine tra gli 8 e i 15 anni nel campetto dell’Oratorio della chiesa della Medaglia Miracolosa (dalle 9:30 alle 13:00)

un pranzo sociale e la premiazione del torneo al CAP 80126 di viale Adriano (a partire dalle 14:00)

una torciata per le strade del Rione, a partire dal piazzale antistante via Orazio Coclite (alle ore 19:00)

Tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, gli abitanti del Rione, gli attivisti e le attiviste, i compagni, le compagne e i solidali tutti sono invitati a partecipare. (associazione davide bifolco – il dolore non ci ferma)