Sono le 9 di mattina. Mi trovo in viale della Resistenza, a Scampia. Il grigio del cielo sembra un’estensione di quello del cemento. Le architetture si stagliano sullo sfondo, mentre il verde degli alberi, della vegetazione e del grande pendio erboso del Parco Ciro Esposito spezza qua e là questa continuità cromatica. Un verde che, tuttavia, non restituisce ancora l’immagine di uno spazio curato. Tra l’erba affiorano rifiuti, soprattutto plastici, visibili anche a uno sguardo non troppo attento. Davanti all’ingresso laterale del parco si comincia ad attendere. Per alcune persone è una mattinata come le altre, per altre è il ritorno in un luogo che per troppo tempo è rimasto inaccessibile. È il 17 novembre 2026 e riapre il terzo parco più grande della città.

Dopo mezzora ci viene dato il permesso di varcare quei cancelli rimasti chiusi per circa tre anni. Entrando, lo sguardo cade sulle mura di tufo che delimitano l’accesso. Tra i blocchi giallastri spiccano alcune riparazioni grigie, evidenti per colore e consistenza rispetto alla superficie circostante. Sono rappezzi localizzati. Poco oltre, ad accogliere chi entra è un imponente Ficus macrophylla, un albero monumentale che sembra fare da silenzioso custode del luogo. L’ultima volta che avevo attraversato questi spazi era il luglio del 2023. Da allora sono trascorsi più di tre anni e ritrovarmi nuovamente all’interno del parco significa confrontarmi con un luogo conosciuto, ma anche con le trasformazioni intervenute durante la sua chiusura.

Intanto le persone cominciano a distribuirsi negli spazi. Ci sono rappresentanze istituzionali, il gruppo di progettazione, alcuni abitanti del quartiere e tre classi dell’Istituto comprensivo Sandro Pertini e due dell’Isis Melissa Bassi. Durante la visita, due persone anziane del quartiere notano l’assenza del vecchio pergolato ricoperto di glicine, che si trovava nella parte destra del parco rispetto all’ingresso da cui siamo entrati. La struttura offriva un riparo dal sole ed era diventata un punto riconoscibile per chi frequentava quegli spazi. Aldo mi riferisce che, alla sua domanda sulla scomparsa del vecchio pergolato, gli è stato risposto che era stato rimosso perché pericolante, in quanto realizzato in legno. Ricordo, tuttavia, una struttura in cemento, in gran parte, se non nella sua totalità, avvolta da un fitto intreccio di rami di glicine. I rami si sviluppavano intorno ai sostegni e alle travi, fino a integrarsi con l’architettura stessa del pergolato. Alcune fotografie d’archivio sembrano restituire questa immagine. Al suo posto sono stati realizzati due nuovi pergolati in acciaio inossidabile, collocati in punti opposti del parco e accompagnati da nuove piante, messe a dimora da poco. Bisognerà attendere che crescano per capire quale ombreggiatura riusciranno a garantire. La disposizione delle strutture e delle panchine, tuttavia, mi lascia qualche perplessità sulla loro effettiva capacità di offrire riparo dal sole. Durante le ore più calde, infatti, la luce raggiunge anche la parte terminale dei pergolati, entrando lateralmente.

Intorno alle 10 arriva il sindaco Manfredi. Il suo ingresso è accompagnato da un gesto di protesta silenziosa. Un giovane del quartiere espone un cartello con la scritta “Ci avete messo solo 1010 giorni”, con la parola “solo” sottolineata. Mentre il cartello resta esposto, l’attenzione dei giornalisti si concentra sul sindaco, le rappresentanze istituzionali presenti e Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, a cui il parco è intitolato. Dopo questo primo momento prende avvio la passeggiata all’interno dell’area verde, con le autorità in testa e, dietro, le classi, le persone del quartiere e la stampa. Mi fermo a provare una delle otto fontanelle installate nel parco. Apro il rubinetto e il getto d’acqua, invece di ricadere nella vaschetta di raccolta, fuoriesce lateralmente, bagnandomi le scarpe e gli orli dei pantaloni. Un inconveniente apparentemente minimo, ma che assume un peso diverso in un quartiere in cui le fontanelle pubbliche sono totalmente assenti al di fuori del parco. Una delle prime tappe è la nuova area cani, ricavata dal recupero di uno spazio già esistente, in precedenza inutilizzato. L’area è stata attrezzata per l’agility dog e arricchita con una piccola collinetta. Mentre mi guardo intorno, noto anche due nuovi sostegni per l’illuminazione, installati lungo il muro. Sono ancora incompleti e privi di lampadine e coperture. La passeggiata prosegue verso l’area giochi, dove le vecchie strutture hanno lasciato il posto a nuove giostrine, dai colori vivaci e dalle forme differenti. Poco oltre si incontra l’area fitness, con quattro nuove installazioni in legno, che suscitano dubbi sulla scelta dei materiali e sulla loro capacità di resistere nel tempo all’esposizione agli agenti atmosferici. Una questione che riguarda anche la necessità di garantirne la manutenzione. Proseguendo verso la parte centrale del parco, la passeggiata si avvicina all’area dell’ex fontana. Durante il percorso, una ragazza chiede a un agronomo presente alla visita, che ha partecipato ai lavori nel parco, informazioni su una delle piante incontrate lungo il cammino. Eppure, l’agronomo, che fa parte del Servizio progettazione e gestione grandi parchi urbani – ufficio dell’Area Ambiente del comune di Napoli –, non riesce a riconoscerne la specie. La domanda offre lo spunto per parlare delle nuove piantumazioni realizzate nell’ambito degli interventi e della possibilità di rendere più riconoscibile il patrimonio vegetale del parco. Viene infatti annunciata l’installazione, nei prossimi mesi, di apposite targhette informative che permetteranno a chi attraversa il parco di approfondire la conoscenza delle diverse specie. Mentre ascolto la conversazione sulle piantumazioni, il resto del gruppo ha già raggiunto l’area del laghetto. Qui il paesaggio cambia nuovamente. Il bacino, parzialmente occupato dall’acqua piovana, presenta ampie porzioni di fondo affiorante, ricoperte da vegetazione spontanea e disseminate di rifiuti. L’accesso è impedito da una recinzione metallica, sulla quale sono esposti alcuni banner illustrativi del progetto Restart Scampia. Le immagini restituiscono una rappresentazione del quartiere e del parco riqualificati, accompagnata dallo slogan “Ricucire, connettere, rigenerare”. Tra ciò che viene mostrato e ciò che si presenta davanti agli occhi rimane, tuttavia, una distanza evidente.

Il parco torna accessibile dopo una lunga chiusura, ma non nella sua interezza. Una parte resta ancora interdetta, in attesa del completamento dei lavori. A margine della visita, il sindaco assicura che si procederà prossimamente, senza tuttavia indicare una data precisa. La condizione del laghetto apre una questione che va oltre la singola area interdetta. Il progetto di riqualificazione prevedeva infatti un intervento più ampio sul sistema delle acque, con la realizzazione di un giardino d’acqua e il recupero di alcune componenti del paesaggio esistente. Non si tratta di un’opera aggiuntiva immaginata in un secondo momento, ma di una parte del progetto esecutivo approvato dal Comune. Per comprendere perché, a distanza di anni dall’avvio degli interventi, una porzione così significativa del parco sia ancora inaccessibile, occorre tornare alle origini del progetto e seguirne il percorso amministrativo e finanziario.

Nel 2019 la Città Metropolitana di Napoli lancia il programma Ossigeno Bene Comune, che prevede interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio verde del territorio, con un investimento complessivo di 13,88 milioni di euro. L’asse comprende diciannove progetti, tra cui quello per il Parco Ciro Esposito, a cui viene destinato un finanziamento di un milione di euro con delibera di giunta del 5 luglio 2019. Nel novembre 2020 viene aggiudicata la progettazione esecutiva al raggruppamento temporaneo Green Scampia, guidato dall’architetto Vincenzo Russo. Il progetto elaborato da quest’ultimo per il parco si inserisce in un’idea di spazio pubblico già presente nel disegno originario di Scampia, quella di un grande spazio verde capace di rappresentare il centro della vita collettiva del quartiere. Un “cuore civico”, come viene definito nella relazione generale del progetto esecutivo, che il gruppo di progettazione ha cercato di recuperare e reinterpretare. Durante i primi sopralluoghi del 2021, attraversando piazza Giovanni Paolo II, conosciuta nel quartiere come piazza Ciro Esposito, Russo si imbatté in un gruppo di ragazzine che ballava. Da quell’osservazione nacque l’idea di inserire uno spazio dedicato alla danza. Un esempio di lavoro “sartoriale”, attento alle pratiche già presenti sul territorio. Il gruppo di progettazione incontrò anche diverse associazioni locali per raccogliere proposte su come il parco avrebbe potuto tornare a essere uno spazio vissuto. Russo avrebbe voluto proseguire il confronto con un incontro pubblico per illustrare al quartiere gli interventi previsti e le risorse a disposizione. Un’occasione che, secondo quanto racconta, non si è mai concretizzata. «Ho detto più volte che la cittadinanza dovesse essere messa a conoscenza di quale fosse il progetto e di come i soldi si spendessero. Ma la municipalità non l’ha mai reso possibile», afferma l’architetto. Il progetto esecutivo viene approvato dalla giunta comunale il 27 gennaio 2022. Nel 2023, a seguito dell’aggiornamento dei prezzi al nuovo prezzario regionale, il quadro economico viene rideterminato in 999.988 euro. Alla procedura negoziata, vengono invitate dodici imprese. Sette presentano un’offerta. Ad aggiudicarsi la gara è Italia 90 Società Cooperativa, con un ribasso del 37,7%. Il ribasso viene applicato a una quota di lavori pari a circa 798 mila euro, non all’intero finanziamento. L’importo di aggiudicazione è di 522 mila euro, al netto dell’Iva. Il ribasso, tuttavia, non modifica le opere previste: il riferimento resta il progetto approvato e il relativo capitolato. Il confronto tra quel progetto e il parco restituito alla cittadinanza fa emergere alcune questioni, a partire dal Giardino d’acqua, previsto negli elaborati esecutivi ma non realizzato. Durante la riapertura, l’assessore al verde Santagada indica Restart Scampia come cornice per il completamento di alcuni interventi ancora mancanti. Il Giardino d’acqua prevedeva la realizzazione di uno specchio d’acqua accompagnato da un sistema di filtrazione e fitodepurazione. Alla riapertura, però, l’area è rimasta dietro le recinzioni.

I lavori vengono presentati pubblicamente dalla ottava municipalità il 17 settembre 2024, attraverso un post sui propri canali social. “Con la pulizia delle aree e la delimitazione del cantiere, è partita la riqualificazione del Parco Ciro Esposito”, si legge nella comunicazione, che indica in circa otto mesi la durata dell’intervento. Una previsione ampiamente disattesa. Tra gli obiettivi indicati dalla municipalità c’era anche la riapertura di tutti gli ingressi, per restituire piena accessibilità all’area verde. Un aspetto importante per un parco di circa 140 mila metri quadrati, che si estende tra diverse parti del quartiere. Prima della chiusura era rimasto accessibile solo l’ingresso principale su viale della Resistenza. Alla riapertura, tuttavia, dei dieci varchi presenti ne risultano fruibili soltanto quattro. La piena accessibilità prevista dal progetto è ancora lontana.

La riapertura dell’ingresso che collega il parco a piazza Giovanni Paolo II permetterebbe di ristabilire un collegamento diretto con uno spazio associativo che da anni ospita attività per il quartiere. Un’altra riflessione riguarda il modo in cui i parchi vengono concepiti e vissuti come spazi di crescita, apprendimento e socialità, luoghi in cui potersi muovere liberamente, giocare e costruire relazioni, anche al di fuori delle attività organizzate. Possibilità che rischiano di essere limitate dalle disposizioni sull’utilizzo degli spazi pubblici: tra le criticità segnalate ci sono il divieto di giocare a pallone per chi ha più di sei anni e gli orari di chiusura legati al tramonto. Anche le dimensioni del parco incidono concretamente su questi tempi. Sono le 16:30 quando una sirena comincia a suonare all’interno dell’area verde. Il suo suono interrompe le attività e avvisa chi si trova ancora nel parco che è arrivato il momento di avviarsi verso le uscite. Poco prima delle 17 i cancelli vengono chiusi. La giornata è finita, almeno per oggi. Resta da capire che cosa succederà nei prossimi mesi. Se il parco riuscirà a mantenere le promesse di una riapertura attesa per anni, se diventerà davvero uno spazio attraversabile e vissuto da tutte le persone del quartiere e se le criticità ancora presenti troveranno una soluzione. Per il momento, mentre i cancelli si chiudono, il futuro del Parco Ciro Esposito rimane ancora da scrivere. (pasquale frattini)