Breve storia di Patrizio, meteora della canzone napoletana (4 – Il mito)

Il 27 gennaio 1984 Patrizio viene ritrovato morto nella sua auto. Si parla di overdose, ma le vere cause della sua morte restano ancora un mistero. Il cantante, all’apice della sua carriera, aveva cominciato un percorso che mirava a esportare il suo talento nel mondo del cinema e della televisione, provando ad affermarsi attraverso il grande e piccolo schermo, e non più solo attraverso i concerti e la vendita dei dischi. Dagli anni Ottanta d’altronde, anche grazie alla fine del monopolio dello Stato su radio e televisione, la musica era migrata nel mondo dell’immagine con video e film, utilizzati per la promozione di canzoni e album.

Patrizio termina la sua carriera a soli ventiquattro anni, a ridosso delle riprese del suo primo film da protagonista. Cosi come era sbocciato, cosi scompare, tra lo stupore e l’incredulità di tutti. Troppo presto, ma in tempo per lasciare dietro di sé un patrimonio artistico da annoverare nel repertorio dei grandi classici della canzone napoletana e italiana.

