Piacenza, gli operai contro il gigante Amazon. Una fotogalleria

Foto di Alessandra Mincone

Quasi duemila operai, provenienti dalle province di Milano e Piacenza, hanno manifestato lunedì 11 ottobre, in occasione dello sciopero generale, all’esterno dello stabilimento Amazon di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Per ore i manifestanti, appartenenti al sindacato SiCobas, hanno circondato la “cattedrale del capitalismo globale in Italia” e hanno bloccato le merci in entrata e in uscita all’ingresso principale dell’impianto.

Nel corso del presidio gli operai hanno più volte ricordato, con cori, striscioni e interventi al megafono, il loro collega Adil Belakhdim, sindacalista marocchino morto travolto da un tir durante uno sciopero, lo scorso giugno, davanti ai cancelli della Lidl di Novara.