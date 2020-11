Roma, tutte le mobilitazioni

Sin dall’ultima settimana di ottobre, anche a Roma si sono moltiplicate le proteste, le assemblee e gli appuntamenti contro la gestione governativa della crisi sanitaria. La prossimità alle sedi del potere decisionale dà una rilevanza particolare alle mobilitazioni, che hanno sviluppato un calendario quasi quotidiano di azioni e riflessioni comuni, costruendo una rete di proteste trasversale e decentralizzata.

Alle mobilitazioni di settore o tematiche – le più massicce quelle dei lavoratori autorganizzati dello spettacolo davanti al MISE e a Montecitorio – si sono affiancate numerose assemblee di piazza, soprattutto nel settore est della città, e due manifestazioni unitarie che hanno mobilitato migliaia di persone in due cortei: uno partito da piazza Indipendenza sabato 31 ottobre, l’altro da Porta Pia sabato 7 novembre. La mobilitazione è cresciuta nel silenzio pressoché totale dei media, sempre pronti a documentare invece ogni minimo sussulto di fascismo, negazionismo o corporativismo.

Alle assemblee di piazza, sia centrali che periferiche, partecipano invece studenti e studentesse che vedono negato il loro diritto allo studio, precarie e precari private dei loro redditi, lavoratrici e lavoratori della sanità o della scuola che ogni giorno subiscono la drammatica gestione della crisi, inquiline e inquilini che non possono più pagare gli affitti, attiviste e attivisti di quartiere che osservano i loro territori scivolare sempre più a fondo nella povertà e nella paura. Aggiorneremo questo post con le nuove mobilitazioni fino alla manifestazione nazionale del 21 novembre.

GIOVEDì 12 NOVEMBRE

Ore 15:00 – Presidio per lo sport sociale e di base a piazza del Campidoglio

Ore 17:00 – Assemblea del Coordinamento Cittadino Sanità (CCS) al Casale De Merode. Qui la trasmissione di mercoledì 11 su Radio Onda Rossa

Ore 19:00 – Riunione online per preparare la manifestazione romana del 21 novembre della Rete per una società della cura

VENERDì 13 NOVEMBRE

Ore 9:30 – Primo sciopero nazionale delle operatrici e degli operatori sociali organizzato dal Comitato romano AEC, manifestazione a Montecitorio

Ore 9.30 – Mobilitazione per il diritto alla continuità affettivo relazionale con i parenti di anziani e disabili nelle RSA, davanti al Ministero della salute, Piazza Castellani

Ore 16:00 – Manifestazione Sanità al collasso, davanti la ASL Santa Caterina in via Nicolò Forteguerri (Largo Preneste)

SABATO 14 NOVEMBRE

Ore 15:30 – Corteo unitario a Piazza del Popolo

Ore 16:00 – Assemblea pubblica a Largo Perestrello (Torpignattara)

MERCOLEDì 18 NOVEMBRE

Assemblea pubblica a Piazza dei Mirti (Centocelle)

GIOVEDì 19 NOVEMBRE

Sit-in CGIL-CISL-UIL sotto la sede della Regione Lazio

SABATO 21 NOVEMBRE

Manifestazione nazionale per una società della cura