Santiago del Cile, una comunità in lotta contro il datacenter di Google e la devastazione ambientale

Il murale disegnato su uno dei tanti capannoni industriali di Piloto Lazo, ritrae una donna che beve un bicchiere d’acqua limpida. Sullo sfondo, un palazzo in costruzione, un lavoratore che traina una carriola carica di cassette della frutta, un aereo che decolla: il presente e il passato di Cerrillos, spiega l’artista Cardo Maleza, tra la storia del quartiere che fu sede del primo aeroporto di Santiago, i suoi mercati, l’espansione edilizia incontrollata, lo stress idrico, le difficoltà degli abitanti a sopravvivere.

Nell’edificio di fronte decine di persone affollano la piccola sala del consiglio municipale. Al termine della seduta prende parola Tania Rodríguez León in rappresentanza del Mosacat (Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio), e alcune persone nella platea sollevano dei cartelli: “No datacenter Google”, dicono. A Cerrillos, comuna industriale nella periferia sudoccidentale di Santiago del Cile, la difesa dell’acqua non è solo un’evocazione, ma il cuore di una lotta che va avanti da più di sette anni.

La storia del datacenter di Google non inizia oggi. Nel 2019, qualche anno dopo aver inaugurato e ampliato il suo primo datacenter in America Latina, a Quilicura, nella periferia settentrionale della capitale cilena, Google avviò le procedure per costruirne un altro, più grande, una ventina di chilometri più a sud. «All’inizio ci sembrò addirittura una cosa buona – mi spiega la stessa Tania Rodríguez León –. Poi è emerso il tema dell’acqua, e abbiamo iniziato a preoccuparci. Viviamo in una zona che si approvvigiona con acque sotterranee. E qui in Cile i diritti sull’acqua si comprano: loro hanno comprato 228 litri d’acqua al secondo, per impiegare 169 litri al secondo per i sistemi di raffreddamento del datacenter di Cerrillos. È questo che ha fatto scattare l’allarme. Abbiamo iniziato a preoccuparci e abbiamo cercato di far sì che venisse richiesto uno studio di impatto ambientale».

Davanti al mancato ottenimento di questo studio, le abitanti di Cerrillos decidono di mobilitarsi, informando la popolazione, promuovendo iniziative di autoformazione, attaccando manifesti per le strade e facendo pressione sulle autorità locali. Di lì a poco, nell’ottobre del 2019, sarebbe scoppiato l’Estallido Social, una serie di massicce proteste diffuse in tutto il paese per la dignità e la giustizia sociale. A dicembre di quell’anno, a Cerrillos – come in molte altre comunas cilene in quel periodo – si svolge un plebiscito popular, nel quale gli abitanti sono chiamati a esprimersi su una serie di questioni: tra queste, anche la costruzione del datacenter. Grazie al lavoro di sensibilizzazione portato avanti nei mesi precedenti, vince la contrarietà al progetto, e le istituzioni locali sono costrette a prendere posizione. La questione approda nei tribunali ambientali, e i rappresentanti di Google e Dataluna (la filiale cilena del colosso statunitense) si trovano a fronteggiare una variabile non considerata nei calcoli che avevano portato all’individuazione del terreno: la resistenza e caparbietà delle abitanti. Dopo due anni di contrattazioni, in cui Google alla fine è costretto a cedere alla richiesta di modifica dei sistemi di raffreddamento, il Secondo Tribunale Ambientale blocca il progetto, ritenendolo incompatibile con la situazione di stress idrico già presente nel territorio, e la minaccia sembra allontanata.

A giugno di quest’anno, però, Dataluna presenta un “nuovo” progetto, approfittando delle recenti modifiche al regolamento del Servizio di Valutazione Ambientale, estremamente permissive per le industrie e regressive dal punto di vista della tutela ambientale. L’obiettivo è installare il datacenter a Cerrillos senza passare per alcun tipo studio o dichiarazione di impatto ambientale, facendo leva sulla promessa di modifica dei sistemi di raffreddamento ed eludendo qualsiasi consultazione popolare. Ma le abitanti di Cerrillos non si sono fatte trovare impreparate. Mosacat e Olca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales) hanno presentato un ricorso alla Comisión Interamericana de Derechos Humanos e ripreso il lavoro di informazione della popolazione. Sanno bene che la modifica dei sistemi di raffreddamento è uno specchietto per le allodole: gli impatti del datacenter non si limitano infatti al consumo di acqua (rispetto al quale non esisterebbe in ogni caso alcuna garanzia, dal momento che Google e Dataluna mantengono i diritti acquistati), ma coinvolgono le emissioni generate dai quarantaquattro gruppi elettrogeni previsti nei ventitré ettari di terreno, l’inquinamento acustico, la formazione di isole di calore, il rischio di contaminazione delle falde acquifere e quello di incidenti legati allo stoccaggio di circa settecento tonnellate di combustibile in una zona ad alto rischio sismico. Tutto questo, in un territorio già saturo in termini di presenza industriale, traffico e speculazione edilizia, in cui Google non è che l’ultimo arrivato.

«A Cerrillos non ci serve un datacenter o che altre aziende vengano a installarsi qui per fare profitto e arricchire i quartieri già ricchi: ci servono un ospedale, un’università, dei licei pubblici, degli asili – afferma Laura, un’altra attivista, mentre andiamo a una assemblea di quartiere –. Vedi quei palazzi? – continua indicandomi gli edifici davanti casa sua – Prima che li costruissero, da casa mia, al secondo piano, vedevo la Cordillera ogni giorno».

Nel traffico di auto, pullman, micros, camion e pickup che affollano l’incrocio davanti alla metro, capannoni industriali, grandi poster delle agenzie immobiliari e palazzoni si alternano a basse case più vecchie col tetto spiovente. È il barrio Buzeta, uno dei più antichi di Cerrillos. «Questo quartiere scomparirà del tutto – mi dice Laura –. Era un quartiere di case basse, poi sono arrivati gli immobiliaristi a offrire molti soldi per i terreni e la maggior parte delle persone ha venduto, le offerte erano molto allettanti. Alcuni hanno resistito. E oggi si vedono questi palazzi altissimi proprio accanto alle case di chi non ha venduto».

Per chi vive qui da decenni, come tante delle donne che oggi animano la lotta contro il datacenter, la nuova geografia del territorio ridefinisce le relazioni, mettendo a rischio alcuni legami ma anche attivando reti di solidarietà e resistenza. Come nel caso di Amanda – settantadue anni, cinquantotto dei quali vissuti a Cerrillos – che cura quotidianamente la trama delle micro-relazioni di quartiere, stando in prima linea nelle mobilitazioni e accompagnando vicine e vicini a fare la spesa o a prendere i mezzi, collegando i puntini delle storie che popolano un territorio vivo e che vuole vivere, proprio lì dove invece immobiliaristi e conglomerati industriali e tecnologici non vedono altro che un’enorme distesa di terreno edificabile a basso costo.

La sete di profitto è agevolata dall’assenza storica di un piano regolatore. «Lo stavano elaborando – mi dicono le attiviste –. Ma da quando è arrivata Google hanno fermato tutto. Guarda caso, secondo il piano, nel terreno in cui Google vuole costruire il datacenter sarebbe dovuta passare una strada». Per Tania e le altre, ingerenze di questo tipo sono una manifestazione del potere dei tecno-oligarchi e dell’intreccio tra retorica del progresso, diseguaglianze e democrazia. Per questo, la risposta non può che essere nella partecipazione dal basso: incontri nelle scuole, assemblee di quartiere, manifestazioni, azioni di pressione.

«Ma davvero possiamo vincere?». A chiederlo in assemblea è una delle abitanti di Villa Santa Adela, un quartiere a meno di un chilometro dal terreno del datacenter. E mentre in tante prendono parola per immaginare i prossimi passi – come fare pressione sulle autorità, dal municipio al governo centrale, come coinvolgere famiglie e lavoratori, quali iniziative di comunità organizzare –, questa possibilità prende forma. «Se oggi passano qui senza una valutazione ambientale, domani entreranno dappertutto», dice un altro abitante.

Nel Cile di Kast, in cui ogni giorno vengono sbloccati nuovi progetti estrattivi, alla mappa delle zone di sacrificio e della devastazione ambientale si sovrappongono cartografie della speranza disegnate dalle comunità resistenti. E oggi la loro traiettoria passa anche per Cerrillos, dove hanno già sconfitto Google una volta e, come sette anni fa, non hanno nessuna intenzione di mollare la presa. (arianna petrosino)