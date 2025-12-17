È in libreria dal dicembre 2025 Scioperi e serenate. Da Tricarico a Torino e ritorno (Monitor edizioni, 60 pagine, 12 euro), un libro sulla storia di vita di Antonio Guastamacchia.

Tricarico si trova sull’antica via lucana che connetteva lo Jonio al Tirreno. Su queste alture sopra il Basento si sono fermati i greci, i romani, poi i longobardi, saraceni e normanni. La civiltà contadina si è sviluppata per secoli a contatto con i transiti mediterranei. Qui Antonio Guastamacchia racconta la sua storia di agricoltore e pastore, operaio in catena di montaggio alla Fiat di Torino, militante comunista, cantore e suonatore di tamburello con Antonio Infantino. Gli scioperi e i picchetti ai cancelli di Mirafiori incontrano, nel percorso di una vita, l’antica usanza delle serenate contadine. Così la tarantella diventa configurazione concreta di una sintesi possibile tra la civiltà agricola e le lotte operaie.

Potete leggere qui un estratto dal volume.

