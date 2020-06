Ultimo fine settimana per visitare “Solidi. Archeologia dell’avvenire”, mostra allestita da cyop&kaf in occasione dei loro venticinque anni di attività. La mostra sarà visitabile venerdì 19 e sabato 20 giugno, dalle 18,00 alle 20,00, all’acquedotto Augusteo del Serino (via Arena della Sanità, 5 – Napoli).

Le fotografie delle opere sono di Mario Spada