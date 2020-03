Taccuino della salute. Un diario disegnato di Simonetta Capecchi #1

11 e 12 MARZO – Avere un punto di osservazione dall’alto è un privilegio, ma permette anche di avere sott’occhio due minacce, contemporaneamente. Una a lunga (lunghissima?) scadenza, l’altra che si preannuncia di lunga (lunghissima?) durata. (a cura di simonetta capecchi)

* La parola “taccuino” arriva in italiano dall’arabo attraverso il latino medievale tacuinum. Fino alla metà del XV secolo, infatti, erano molto diffusi tra le classi aristocratiche, i cosiddetti tacuina sanitatis, una sorta di compendi, di almanacchi medici. Miniati, decorati, illustrati pregevolmente, erano una Treccani dell’igiene e delle buone pratiche per conservarsi la salute in un tempo in cui una carie poteva anche portare alla morte.