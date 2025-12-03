iniziative

Terzo settore e turismo. L’impresa del bene, oggi a Bologna

(l’impresa del bene. terzo settore e turismo a napoli)

Sarà presentato mercoledì 3 dicembre a partire dalle 19:30, al Centro sociale della pace di Bologna (via del Pratello, 53), L’imprea del bene. Terzo settore e turismo a Napoli, di Luca Rossomando.

Alla presentazione, che si svolgerà nell’ambito del ciclo di incontri “Le mani su Bologna”, interverrà l’autore, insieme ad attivisti e sindacalisti protagonisti di battaglie contro la privatizzazione dei servizi pubblici nel capoluogo emiliano.

Dell’Impresa del bene abbiamo pubblicato qui un estratto.

In questa pagina trovate invece, estratti dal sito della casa editrice, i link ad alcune recensioni e/o riflessioni scaturite dalla lettura del volume.

