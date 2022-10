Zarzis, la rabbia per gli scomparsi in mare e lo sciopero generale

Il 21 settembre scorso quindici ragazzi, due ragazze e una bambina di un anno e due mesi, tutte di Zarzis, prendono il mare per entrare nella zona europea. Dopo alcuni giorni senza informazioni, le famiglie e l’associazione dei pescatori di Zarzis iniziano autonomamente le ricerche dopo aver sollecitato le autorità tunisine, quelle italiane e le Ong presenti nelle acque internazionali. Secondo Mejid Amor, portavoce dell’associazione dei pescatori, il 26 settembre le ricerche dell’associazione si stoppano in seguito alla notizia, messa in circolazione dal procuratore di Medenine, per cui la barca sarebbe stata intercettata dalla guardia costiera libica e bisognava iniziare le trattative per la loro liberazione. La notizia regge – e con essa il sollievo delle famiglie – fino a quando, il 2 ottobre, iniziano a circolare le immagini di un corpo ritrovato sulla vicina isola di Djerba. Dalle immagini e da un braccialetto al polso, la famiglia ne riconosce l’identità: è il corpo di Malek e il suo ritrovamento riapre l’ipotesi del naufragio. Altre due spedizioni dei pescatori monitorano tutte le coste tra Zarzis e Djerba. Il 9 ottobre, durante la seconda giornata di ricerche, la foto di un corpo ritrovato in mare il 26 settembre scorso viene riconosciuto dalla famiglia dai pantaloncini indossati; fino a prova contraria, è quello di Aymen. La domanda che ci si pone a quel punto è: dov’è il corpo ritrovato il 26 settembre? E dove sono tutti gli altri corpi segnalati durante le ricerche dei pescatori? La trama di retoriche e comunicazioni contraddittorie si strappa l’11 ottobre, in occasione di un incontro ufficiale con il governatore di Medenine, il delegato del prefetto, il vicesindaco e le forze dell’ordine. Al sospetto che i corpi siano stati interrati nel cimitero degli stranieri senza test del Dna, le famiglie pretendono la riesumazione dei cadaveri interrati negli ultimi giorni. È nel cimitero Jardin d’Afrique che si ritrova il corpo della foto riconosciuta dalla famiglia il 9 ottobre e ritrovato dai pescatori il 26 settembre e che la famiglia è convinta fosse Aymen.

Non è stato il mare bensì lo Stato a strappare figli e figlie al sacro gesto della sepoltura. Mercoledì 12 ottobre gli studenti liceali attraversano la città durante tutta la giornata; i blocchi stradali si riproducono nei punti nevralgici di Zarzis; gli uffici comunali e della delegazione occupati dalle famiglie e dalla popolazione. Nelle strade e negli spazi pubblici si creano cerchi o semicerchi di gente in cui la rabbia viene trasmessa in diretta streaming.