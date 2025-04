È in libreria dall’inizio di aprile Un compagno. Storia di Ettore Davoli (Monitor edizioni, 68 pagine, 8 euro), un libro a cura di Chiara Davoli.

“Erano mesi difficili, quelli in cui l’unica cosa che si può fare è concentrarsi sul prossimo passo, senza guardare troppo oltre. Così ti ritrovi a cercare conforto nel cammino che ti ha condotto fin qui. Recuperare e donare frammenti di sé e della propria storia sono gesti che possono diventare curativi. Mio padre, Ettore, ha iniziato a condividere con me i suoi ricordi, tessendo lentamente la trama della sua vita. Una storia che ha attraversato più di mezzo secolo. Fin tanto che la salute e la lucidità ce lo hanno concesso, abbiamo fermato i pensieri più cupi, dando vita e luce ai racconti più avvincenti”.

* * *

UN COMPAGNO lo trovate qui (elenco in aggiornamento):

ROMA

Alegre, circonvallazione Casilina, 72/74

Anomalia, via dei Campani, 73

Blutopia, via del Pigneto, 116

Giufà, via degli Aurunci, 38



NAPOLI

Dante & Descartes, piazza del Gesù nuovo, 14

Tamù, via Santa Chiara, 10

Oppure potete acquistarlo cliccando qui sotto:

(le spedizioni, incluse nel prezzo di copertina, sono effettuate con raccomandata tracciabile di Poste Italiane)