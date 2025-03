I segni del reale. Un corso di giornalismo disegnato a cura di MONiTOR

Sono aperte le iscrizioni per il corso di giornalismo a fumetti a cura di Diego Miedo e Miguel Angel Valdivia (aprile-giugno 2025).

Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono raccontare la realtà attraverso il linguaggio del fumetto.

Venerdì 11 aprile alle 18:00 siete invitati a un aperitivo di presentazione dove racconteremo, più nei dettagli, la struttura del corso. Sarà anche un momento per confrontarsi e conoscersi meglio. L’incontro è gratuito e si terrà nella redazione napoletana di Monitor in via Broggia, 11 (terzo piano). Di seguito le informazioni base sul corso.

Durata: dal 16 aprile al 18 giugno 2025

Frequenza: un giorno a settimana, dalle 17:30 alle 19:30

Luogo: via Broggia, 11 (Napoli)

Numero massimo di partecipanti: dieci

Prezzo: 180 euro (materiali base inclusi)

PROMOZIONE: per chi si iscrive prima del 9 aprile è previsto uno sconto di venti euro

Per info e prenotazioni: [email protected]