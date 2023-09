Un corteo a Londra per Chris Kaba, ucciso lo scorso anno dalla polizia

Questo testo è un adattamento di due articoli pubblicati nelle scorse settimane dal sito inglese Socialist Worker. Il portale sta provando a dar voce alle richieste di verità e giustizia e alle proteste per la morte di Chris Kaba, cittadino inglese ventiquattrenne, nero, ucciso per mano della polizia di Londra.

Lo scorso 9 settembre, a pochi giorni dall’anniversario della morte di Chris Kaba, avvenuta per mano della polizia, la famiglia del ventiquattrenne ha organizzato una protesta davanti la sede New Scotland Yard. Un agente ha sparato a Chris un colpo mortale il 5 settembre dell’anno scorso a Streatham Hill, Londra. Il giorno seguente il giovane è morto.

Chris era stato sottoposto ad arresto dopo un inseguimento da parte di due veicoli non contrassegnati, che trasportavano agenti armati ma anche armi e munizioni. La sua auto è stata bloccata e circondata dai poliziotti, dopodiché uno di loro gli ha sparato attraverso il finestrino della macchina. Il Crown Prosecution Service (CPS) ha avuto i dossier riguardanti il suo caso sul suo tavolo fin dal mese di marzo.

Circa duecento persone si sono raccolte fuori New Scotland Yard, nel centro di Londra. Tra i vari slogan e cori si potevano ascoltare: “Nessuna giustizia, nessuna pace”, e ancora: “Chi ha ucciso Chris Kaba? La polizia ha ucciso Chris Kaba!”. I manifestanti portavano dei cartelli riconducibili alle campagne e ai gruppi che seguono questo caso: Justice for Chris Kaba, Stand Up To Racism e Socialist Worker.

Il corteo è partito da New Scotland Yard diretto a Parliament Square. Mentre la protesta bloccava le strade che circondano la piazza, l’attivista antirazzista Stafford Scott si è rivolto alla folla: «Stiamo urlando da anni, chiedendo di essere trattati come esseri umani qui e ora, ma questo non sta succedendo. Dobbiamo cercare in tutti i modi di far capire quanto contiamo qui, in questo posto».

Anche Helen, la madre di Chris, è intervenuta in piazza: «Quando parliamo di mancata giustizia intendiamo dire che essere neri non è un peccato, non è un crimine. Chris è stato ucciso nella sua macchina, non gli è stato chiesto nemmeno quale fosse il suo nome, non gli è stata data alcuna possibilità. L’hanno ucciso come fosse meno di un essere umano. […] Continueremo a chiedere risposte, a chiedere fino a che non otterremo giustizia. Il CPS ha tenuto i dossier sul caso per mesi senza leggerli e prendere decisioni in merito. Hanno avuto tutte le prove che avrebbero potuto incriminare il poliziotto che ha ucciso Chris, invece è arrivato solo silenzio».

Alla manifestazione ha preso parte anche Marcia Rigg, il cui fratello Sean è stato ucciso nella stazione di polizia di Brixton nel 2008. Proprio nel mese di settembre la famiglia Rigg ha ottenuto le scuse dalla polizia del IOPC per il ritardo evidenziato nel gestire il caso e delle ulteriori scuse poiché non era stata informata che il poliziotto coinvolto nell’uccisione di Sean aveva ricevuto un risarcimento: «[…] Dopo quindici anni ho scoperto che i poliziotti che hanno ucciso mio fratello hanno avuto addirittura un risarcimento. È vergognoso, quei poliziotti dovrebbero solo vergognarsi. Come fate a prendere i soldi dei vostri contribuenti dopo aver ucciso i nostri cari? […] Siamo noi da soli. Nessuna giustizia, nessuna pace».

«Abbiamo bisogno di una decisione», ha ripetuto Helen sostenuta da suo marito: «Non tra una settimana né tra un anno, la pretendiamo adesso. Se l’ufficiale fosse stato un civile il giorno dopo lo avrebbero arrestato. Lui ha ucciso Chris, ha ucciso la nostra famiglia, non c’è più vita adesso per noi». La famiglia chiede un rinvio a giudizio senza ulteriori ritardi, considerando la modalità di “non urgenza” che è stata assegnata al caso. […] L’avvocato della famiglia, Daniel Machover (Hickman and Rose) si è dichiarato sconvolto dai ritardi del CPS nel prendere una decisione: «In quale altro caso analogo di sospetto omicidio con l’utilizzo di armi da fuoco su un civile, il CPS ha ritenuto necessario così tanto tempo per formulare un rinvio a giudizio?». (traduzione di elisabetta candido)