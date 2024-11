Una manifestazione contro il caro affitti a Barcellona

Fotogalleria di Victor Serri

Abbassare gli affitti del 50%: questa è la richiesta chiara dell’imponente manifestazione che ha sfilato sabato per le strade di Barcellona. Oltre 170.000 persone, i collettivi in difesa della casa, gruppi ecologisti, sindacati, hanno unito le loro richieste per la prima volta in un evento senza precedenti nella capitale catalana, e superiore anche ai numeri, già significativi, delle manifestazioni per la casa degli ultimi mesi a Madrid, Valencia, Palma. Le richieste vanno anche oltre alla riduzione degli affitti. Si parla di annullare tutti i contratti temporanei e turistici, del divieto di acquisto di case a scopo speculativo, e del recupero delle case abbandonate per uso abitativo. La manifestazione è stata un successo, ora si ventila anche la possibilità di uno sciopero degli affitti per rendere concreta l’urgenza di queste rivendicazioni.