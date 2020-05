Lo stato delle città, n°4

Da lunedì 18 maggio è in libreria a Napoli, e a breve nelle altre città d’Italia, il numero 4 de Lo stato delle città.

Si tratta di un numero speciale, con meno pagine e maggiore spazio per le illustrazioni e le storie disegnate. Un numero completamente diverso da quello che era pronto per andare in tipografia pochi giorni prima che iniziasse l’emergenza per il Coronavirus. Abbiamo pensato che era importante esserci comunque, nonostante le difficoltà, non mancare l’appuntamento con l’uscita periodica e cominciare subito a ragionare insieme su quello che è successo negli ultimi due mesi e soprattutto su quello che ci aspetta.

La rivista è acquistabile nei punti di distribuzione sotto elencati, e su internet, al prezzo di 10 euro. È possibile inoltre sostenere il lavoro di Monitor acquistando on-line in anteprima, insieme alla rivista, e a un prezzo speciale, Baby gang. Il gioco delle città, ultimo fumetto di Diego Miedo.

* * *

LO STATO DELLE CITTÀ lo trovate a (elenco in aggiornamento):

NAPOLI

Dante & Descartes, piazza del Gesù, 14

Ubik, via Benedetto Croce, 28

L’Ibrido, via Nilo, 29

L’Officina, via Santa Maria la Nova, 24

Dante & Descartes, via Mezzocannone, 55

Tamù, via Santa Chiara, 10

Mondadori Fuorigrotta, piazzale Tecchio, 10

