Da mercoledì 15 maggio è in libreria a Napoli,

e nei prossimi giorni nelle altre principali città italiane,

il numero 12 (maggio 2024) de Lo stato delle città.

INDICE:

Con gli studenti

di Redazione Monitor

Le lotte nei quartieri

di Lorenzo Natella

Inchiesta sulla impunità

di Filippo Ortona

Insegnare la storia in Israele e Palestina

di Antonio Del Castello

Uno smantellamento audiovisivo della storia di Israele

di Francesco Migliaccio

Il dominio coloniale israeliano sui territori palestinesi

intervista a Luigi Daniele

Torsolo

di Simona Rosati

Lacrime ereditarie

di cyop

L’assedio del turismo a Napoli. Interviste su casa e lavoro

di Giuseppe D’Onofrio, Luca Rossomando, Barbara Russo

Dieci anni di “emergenza” xylella

di Chiara Romano

Nel mar Piccolo, l’ammortizzatore sociale di Taranto

di Gloria Pessina

L’era infinita del petrolio lucano

di Mimmo Nardozza

La lotta indigena contro l’estrazione del litio in Argentina

di Agnese Giovanardi

Diario di un viaggio in Bolivia

di Andrea Bottalico

copertina: Nadiia Zhelieznova

disegni:

Valeria Cavallone

progetto grafico e impaginazione: roberto carro

LO STATO DELLE CITTÀ lo trovate a (elenco in aggiornamento):

NAPOLI

Dante & Descartes, piazza del Gesù, 14

Ubik, via Benedetto Croce, 28

Tamù, via Santa Chiara, 10

Perditempo, via San Pietro a Majella, 8

L’ibrido, via Nilo, 29

Mondadori, piazzale Tecchio, 10

Il fuori orario, via Giusso, 5

ROMA

Giufà, via degli Aurunci, 38

Anomalia, via dei Campani, 73

Assaggi, via degli Etruschi, 4

BOLOGNA

Modo Infoshop, via Mascarella, 24

MILANO

Libreria Popolare di via Tadino, via Tadino, 18

Libreria Anarres, via Pietro Crespi, 11

Libreria Verso, corso di Porta Ticinese, 40

Libreria Hoepli, via Hoepli, 5



TORINO

Libreria Comunardi, via S. Francesco da Paola, 6

Golem, via Gioacchino Rossini, 21/c

Centro di Documentazione Porfido, via Luigi Tarino 12

