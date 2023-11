Due concerti questo sabato, ad Auditorium Novecento e Casaforte

Segnaliamo due interessanti eventi musicali in programma sabato 4 novembre.

Ad Auditorium Novecento (via Mezzocannone, 67), dalle 22:00, presentazione del progetto C.N.T., di Pierre Bastien (cornetta, cornetta preparata, mecanium, sordine, oggetti) e Louis Laurain (cornetta, cornetta preparata, sordine, oggetti).

A La Casaforte (piazzetta Trinità degli spagnoli, 4), invece, si potranno ascoltare le performance dell’artista giapponese Yuko Araki e di Freddie Murphy (ex Father Murphy). Araki è in tour europeo per presentare il suo nuovo album IV, progetto che oscilla tra noise, ritual e ritmi, mentre Freddie Murphy porta a Napoli The night shows no dawn, un’esplorazione sonora nel mondo dei lamenti funebri.

L’evento è previsto per le 19:30 con entrata a offerta libera.